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Жилой дом на Камчатке аварийно накренился из-за жары﻿﻿

Недвижимость print

Жильцам двенадцатиквартирного дома в селе Аянка на севере Камчатки пришлось покинуть свои квартиры. Это произошло после того, как сваи, на которых стоит здание, начали крениться во время аномальной жары, передает РИА Новости.


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Сообщается, что у дома начали смещаться сваи. Из-за аномальной жары в Аянке стал таять верхний слой грунта. Само село находится в зоне вечной мерзлоты.

Стало известно, что жители дома — всего 51 человек, из которых 20 детей — в настоящее время разместились у знакомых и родственников.

Как заявили в администрации региона, в ближайшее время специалистами будет проведено обследование дома. После того, как будет определена точная причина произошедшего, начнутся работы по ремонту либо по сносу жилого строения.

Как сообщалось ранее, накануне температура воздуха на солнце в Аянке превышала 50 градусов тепла. В тени — 30 градусов.

Столбик термометра В течение месяца в дневное время не опускался ниже 20 градусов тепла.

Отмечается, что деревянный двухэтажный дом 1970-х годов постройки.

Фото: club-rf.ru

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