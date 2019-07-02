Почти 2,5 тысячи московских дворов благоустроят в этом году

Более 600 дворов благоустроили в Москве с начала года, передает Интерфакс. Всего в 2019 году планируется благоустроить более 2450 столичных дворов.



Новый благоустроенный двор получили жители...

По словам заммэра Москвы Петра Бирюкова, завершены благоустроительные работы в 630 московских дворах, и почти на 1100 объектах работы уже идут полным ходом. Всего в 2019 году планируется благоустроить более 2450 столичных дворов, - отметил чиновник.

Сообщается, что в рамках благоустройства дворовых территорий укладывается новое асфальтобетонное покрытие, устанавливаются и ремонтируются детские и спортивные площадки. Помимо этого, в городских дворах появятся новые места для отдыха и выгула собак.

Столичная программа комплексного благоустройства дворовых территорий действует в Москве с 2011 года. Дополнительно в городе утверждены жесткие стандарты комплексного благоустройства. Они позволяют делать московские дворы более красивыми, функциональными, комфортными и безопасными для жителей.

Фото: m24.ru

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