Микрокредиторам запретят взыскивать долги с населения

Для россиян найдут защиту от произвола "черных кредиторов", которые сейчас выбивают долги из населения почти всеми возможными способами, на грани с откровенной уголовщиной.

Микрофинансовым организациям, которые не находятся в реестре Центробанка, запретят требовать долги с россиян.

Российские парламентарии планируют принять законопроект, касающийся этой темы, до конца текущего года. По мнению депутата Анатолия Аксакова, законодательные изменения направлены на то, чтобы устранить правовую коллизию. Сейчас нелицензированные МФО не могут выдавать кредиты, но при этом отсутствует запрет, который не позволял бы им требовать долги у заемщиков. Соответственно, "черные кредиторы" заламывают непозволительно высокие проценты по кредитам и привлекают для выбивания долгов таких же "черных коллекторов".

Отмечается, что существующая система штрафов за нелегальное кредитование неэффективна. Именно поэтому Банк России внес предложение сильно увеличить размер административных штрафов для "черных кредиторов", а также ввести для них уголовную ответственность. Но эксперты считают, что все это не так просто: деятельность "черных кредиторов" подкрепляется неснижающимся спросом россиян, которые по каким-то причинам не могут взять легальный кредит. Поэтому сходу победить незаконные МФО будет не очень просто.

Проценты, по которым кредитуют нелегальные МФО, составляют 1000% годовых. В результате долг быстро накапливается. С 1 июля 2019 года в России могут вступить в силу меры, ограничивающие величину ставки по кредиту 1% в день, то есть 365% в год. Однако не включенные в реестр ЦБ МФО далеко не всегда соблюдают действующее законодательство.

Фото: соцсети

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