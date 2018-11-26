Роскомнадзор возбудил дело против Google

Роскомнадзор возбудил административное дело против Google. За отказ подключиться к системе с перечнем запрещенных сайтов Google теперь грозит штраф на сумму от 500 до 700 тысяч рублей.

Дело по статье о неисполнении оператором поисковых систем обязанностей рассмотрят в декабре. В сообщении Роскомнадзора говорится о том, поисковые системы обязаны исключать сайты, запрещённые в России, из результатов поиска. Google должен был подключиться к системе со списком этих сайтов, однако компания отказалась делать это.

Ранее в этом месяце представители Google встречались с замглавы Роскомнадзора Вадимом Субботиным. Итогами встречи, по словам Субботина, стало решение Google следовать российскому законодательству и соблюсти все необходимые обязательства. Для этого, сказал Субботин, для подключения к реестру компании надо было уладить лишь некоторые технические нюансы.

Напомним, список запрещённых на территории России сайтов был создан в 2012 году и с тех пор пополняется. Летом 2018 года Госдума одобрила систему штрафов для поисковых систем, не подключившихся к реестру. Также представители Роскомнадзора сообщали, что "Яндекс", "Спутник" и "Мэйл.ру" приняли условия законодательства.

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