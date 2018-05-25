Передумал: Трамп объявил о возобновлении переговоров с КНДР

Диалог США и Северной Кореи возобновлен. Долгожданная встреча, возможно, случится 12 июня. Об этом рассказал журналистам Дональд Трамп.
Еще вчера, 24 июня, лидер Соединенных Штатов направил своему коллеге Ким Чен Ыну письмо, в котором отказался от диалога в Сингапуре. Мотивируя решение, Трамп говорил об "огромном гневе и открытой враждебности" со стороны корейского лидера. Вашингтону не понравились упоминания КНДР о ядерном потенциале, который, по мнению США, у них в разы превосходит корейский.
В этом контексте интересен следующий факт: менее чем за сутки до этого заявления КНДР добровольно разрушила единственный ядерный полигон.
Напомним, о том, что лидеры Вашингтона и Пхеньяна планируют первую личную встречу, впервые заговорили о марте 2018 года.
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