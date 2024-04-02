Китай обязательно примет ответные меры: Си Цзиньпин жёстко предупредил Джо Байдена

Си Цзиньпин: Китай не будет наблюдать, если США попытаются подавить его развитие

0:58 Your browser does not support the audio element. Политика

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай не останется в стороне, если Соединенные Штаты постараются подавить развитие высоких технологий в Китае и лишат страну права прогресса.

Фото: kremlin.ru by Управление пресс-службы и информации Президента Российской Федераци is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

В ходе телефонного разговора с президентом США Джо Байденом Си Цзиньпин подчеркнул, что попытки США ограничить развитие высоких технологий являются не устранением рисков, а созданием новых. Лидер Китая отметил, что если США заинтересованы во взаимовыгодном сотрудничестве и делении дивидендов от китайского развития, то двери Китая остаются открытыми.

Си Цзиньпин также предостерег, что Китай не станет пассивным наблюдателем, если США будут препятствовать развитию его высоких технологий.

Лидер КНР подчеркнул, что Соединенные Штаты продолжают оказывать давление на научно-техническую и торгово-экономическую сферы Китая, в результате чего все больше китайских компаний оказываются в санкционных списках.