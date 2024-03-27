Бразильский лидер перепутал Макрона и Саркози на публичном мероприятии

Президент Бразилии Лула да Силва публично перепутал Макрона с бывшим президентом Франции Николя Саркози

0:46 Your browser does not support the audio element. Политика

Президента Франции Эммануэля Макрона перепутали с экс-лидером этой страны Николя Саркози. Такую ошибку во время публичного мероприятия допустил президент Бразилии Лула да Силва.

Фото: "Emmanuel Macron (2019-10-09) 03" by Пресс-служба Президента Российской Федерации is licensed under CC BY 4.0.

Дело в том, что Макрон приехал в Бразилию с официальным визитом.

"Сегодня вечером мы с Саркози поедем в Рио-де-Жанейро", — приводит ТАСС слова Лулы да Силвы, которые он произнес на награждении вождя амазонских индейцев.

Кстати, Макрон тоже присутствовал на этом церемонии.

Президента Бразилии, конечно же, поправили.

Добавим, что Bloomberg ранее писало о том, что президент Франции Эммануэль Макрон в ходе трехдневного визита в Бразилию попытается повлиять на позицию страны по конфликту на Украине.