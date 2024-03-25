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В Кремле ответили на вопрос о том, кто причастен к теракту в "Крокус сити холле"

Песков не стал комментировать версию о причастности ИГИЛ* к теракту в "Крокусе"

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Политика » Власть » Кремль

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ответил на вопрос, может ли ИГИЛ* быть причастно к теракту в "Крокус сити холле". Слова спикера Кремля публикует РИА "Новости" в своём телеграм-канале.

Песков не стал комментировать версию о причастности ИГИЛ* к теракту в "Крокусе"
Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента России is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Песков напомнил, что продолжается расследование уголовного дела, возбуждённого по статье "Теракт" после атаки на концертный зал в Подмосковье, и каких-то стройных версий ещё не звучало.

— Речь шла только о предварительных данных, пока никакие версии вообще не выдвигались, — подчеркнул пресс-секретарь Владимира Путина.

Песков также попросил дождаться официальной информации от российских силовиков.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что Владимир Путин ближе к вечеру 25 марта проведёт совещание с силовым блоком и руководством Москвы и области. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

*ИГИЛ — запрещённая в России террористическая организация

Автор Константин Большаков
Константин Большаков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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