В Кремле ответили на вопрос о том, кто причастен к теракту в "Крокус сити холле"

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ответил на вопрос, может ли ИГИЛ* быть причастно к теракту в "Крокус сити холле". Слова спикера Кремля публикует РИА "Новости" в своём телеграм-канале.
Песков напомнил, что продолжается расследование уголовного дела, возбуждённого по статье "Теракт" после атаки на концертный зал в Подмосковье, и каких-то стройных версий ещё не звучало.
— Речь шла только о предварительных данных, пока никакие версии вообще не выдвигались, — подчеркнул пресс-секретарь Владимира Путина.
Песков также попросил дождаться официальной информации от российских силовиков.
Напомним, ранее сегодня стало известно, что Владимир Путин ближе к вечеру 25 марта проведёт совещание с силовым блоком и руководством Москвы и области. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
*ИГИЛ — запрещённая в России террористическая организация
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