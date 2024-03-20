Дмитрий Песков сказал, что Макрон последователен в тезисе об отправке солдат в помощь Киеву

Кремль сомневается в двусмысленности слов французского лидера об отправке войск на Украину

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что президент Франции Эмманюэль Макрон уже несколько недель последователен в тезисе об отправке войск своей страны в зону проведения спецоперации на помощь ВСУ.

Фото: Вадим Савицкий

Это не дает повод оправдать его тезисы неверным переводом.

"Господин президент Франции Макрон весьма последователен в последние несколько недель в своем тезисе о возможности направления такого контингента", — заявил Песков.

Он добавил, что становится заметно, что действия французского лидера неоднозначно восприниют власти европейских государств.

По словам Пескова, Кремль пристально наблюдает за данной ситуацией.

Ранее премьер Эстонии Кая Каллас сказала, что возникла путаница в словах в связи с плохим переводом слов Макрона. Она высказалась, что французский лидер якобы имел в виду не отправку воинского контингента, а что-то другое.