Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Премьер Словакии ожидает дебатов по Украине на предстоящем саммите стран ЕС
Кофейный смузи с черникой: очень вкусный напиток
Во Франции намекнули Макрону, что он может разделить судьбу Гитлера
Военкор считает, что слова польского экс-главы генштаба не связаны с попытками поиска мира на Украине
Nature: Стэнфордские ученые выяснили, что происходит с мозгом, когда мы мечтаем
Ирина Винер считает, что гимн для "нейтральных" российских атлетов, одобренный МОК, похож на похоронный марш
Эксперт рассказал, какие дополнительные опции к полису ВЗР стоит купить
Зачем туристам носить с собой паспорт в Турции - рассказывает МИД Великобритании
Юрист Георгиева: Выдачу займа лучше оформить в виде договора или расписки
Дмитрий Песков сказал, что Макрон последователен в тезисе об отправке солдат в помощь Киеву

Кремль сомневается в двусмысленности слов французского лидера об отправке войск на Украину

Политика

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что президент Франции Эмманюэль Макрон уже несколько недель последователен в тезисе об отправке войск своей страны в зону проведения спецоперации на помощь ВСУ.

Кремль сомневается в двусмысленности слов французского лидера об отправке войск на Украину
Фото: Вадим Савицкий

Это не дает повод оправдать его тезисы неверным переводом.

"Господин президент Франции Макрон весьма последователен в последние несколько недель в своем тезисе о возможности направления такого контингента", — заявил Песков.

Он добавил, что становится заметно, что действия французского лидера  неоднозначно восприниют власти европейских государств.

По словам Пескова, Кремль пристально наблюдает за данной ситуацией.

Ранее премьер Эстонии Кая Каллас сказала, что возникла путаница в словах в связи с плохим переводом слов Макрона. Она высказалась, что французский лидер якобы имел в виду не отправку воинского контингента, а что-то другое.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Популярное
Как избавиться от неприятного запаха ног: эффективные методы для комфорта и свежести

Надоел неприятный запах ног? Откройте для себя 6 простых и эффективных способов, чтобы навсегда избавиться от этой проблемы.

Яблочный уксус и чай: шесть простых способов избавиться от запаха ног
Секретная АПЛ "Лошарик" в ходе испытаний "нырнёт" на предельную глубину
Жуткий "Лошарик". Самый секретный объект флота РФ готов участвовать в "войне подводных коммуникаций"
Певица Алсу показала свою красивую моложавую 69-летнюю маму
Анталия против России: немецкие туристы меняют картину туристического рынка
Сенатор Линдси Грэм* — Киеву: что бы мы ни делали, вы обязаны сражаться Дмитрий Плотников Сумская область пустеет в ожидании прихода армии России Любовь Степушова Мошенничество в Сети стало фактором политического давления Алексей Гончаров
Эти дары природы многие не замечают, а зря: они принесут колоссальную пользу саду - просто соберите их весной
Началось обещанное Мутко падение цен на жильё — пока только на "вторичку" и только в столицах
Рис по-испански: вкусный и сочный гарнир к курице, мясу или морепродуктам
Рис по-испански: вкусный и сочный гарнир к курице, мясу или морепродуктам
Последние материалы
Армению призвали наладить отношения с Турцией
Объявлена цена самого дорогого дома в Сочи — 2,3 миллиарда рублей
Жена Николаева в образе уборщицы троллит поклонников
ОСАГО и КАСКО: как различия в системах страхования влияют на последствия ДТП
Владимир Рогов рассказал о поведении французских наёмников в Запорожье
Степаненко потеряла дар речи, узнав о третьем ребёнке Петросяна
СМИ: Идея вступления Украины в НАТО абсурдна
Глава Минобороны Израиля посетит США с официальным визитом
Карамельные блинчики: вкусный завтрак
Составлен топ самых популярных домашних животных по всему миру
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников