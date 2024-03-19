Стало известно о первой зарубежной поездке Путина после переизбрания

Reuters: Путин может посетить Китай в мае

1:02 Your browser does not support the audio element. Политика Власть Кремль

Глава российского государства Владимир Путин может весной отправиться в зарубежную командировку. Об этом сообщает Reuters.

Фото: kremlin.ru by Presidential Executive Office of Russia is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

По сведениям издания, президент РФ может в мае посетить Китай. Такой информацией поделился источник, пожелавший остаться неизвестным.

Ещё несколько собеседников озвучили аналогичную информацию. По словам одного из них, визит планируется на вторую половину мая 2024 года, до поездки китайского лидера Си Цзиньпина в Европу.

Reuters пишет, что в Кремле агентству не стали комментировать эти сообщения.

- Несколько визитов и контактов на высшем уровне готовятся у Путина, Кремль будет информировать, - между тем на сегодняшнем брифинге ответил Песков на вопрос "ТАСС" о возможном визите Путина в Китай.

Отметим, что если визит Владимира Путин в Китай этой весной состоится, он станет первой зарубежной командировкой президента на его пятом сроке после переизбрания. Китайский коллега Путина Си Цзиньпин последний раз посещал Россию в марте 2023 года.