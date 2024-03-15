Адриан Макрей приехал в Россию в качестве наблюдателя за тем, как проходят выборы, и был немало удивлён

Наблюдатель из Австралии поделился своими впечатлениями о выборах

Адриан Макрей, предприниматель из Австралии, приехал в Россию в качестве наблюдателя за тем, как проходят выборы. Он был немало удивлён тем, как организован процесс голосования, о чём и поделился с ТАСС.

Фото: t.me/cikrossii by Информационный канал ЦИК России is licensed under public domain

Первое, что его поразило, это то, что выборы прозрачны не только для тех, кто живёт в России, но и тех, кто находится в другой стране. Второе — это доступ к камерам многих наблюдателей-добровольцев.

"У всех есть доступ к камерам, камеры развернуты на 360 градусов, их можно перемещать, перематывать, с чем мы просто не знакомы на Западе. Я думаю, что вы действительно подняли планку прозрачности и демократии, это замечательная вещь", — добавил наблюдатель.

Поделился Макрей и тем, что каких-либо препятствий при поездке в Россию у него не возникло, но он не уверен, что обратный путь будет таким же лёгким.