Глава партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X* заявил о необходимости уничтожения Европейского союза из-за решения продлить беспошлинный импорт с Украины, передаёт РИА Новости.
По словам политика, поддержав продление импорта сельхозпродукции из "Незалежной" без таможенных пошлин, депутаты Европарламента "воткнули нож в спину" фермерам Европы. Он пояснил, что нынешний объем сельскохозяйственного импорта в страны Евросоюза втрое превышает объёмы прошлых лет, что легло тяжким бременем на плечи аграриев.
С ноября 2023 года европейские фермеры проводят массовые протесты из-за дешёвого импорта украинской сельхозпродукции.
* — бывшая Twitter, заблокирована в РФ.
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