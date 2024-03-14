Во Франции предложили уничтожить Евросоюз из-за Украины

Политик Филиппо призвал уничтожить ЕС после решения о беспошлинном импорте с Украины

0:46 Your browser does not support the audio element. Политика

Глава партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X* заявил о необходимости уничтожения Европейского союза из-за решения продлить беспошлинный импорт с Украины, передаёт РИА Новости.

Фото: commons.wikimedia.org by Santeri Viinamäki is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 International

По словам политика, поддержав продление импорта сельхозпродукции из "Незалежной" без таможенных пошлин, депутаты Европарламента "воткнули нож в спину" фермерам Европы. Он пояснил, что нынешний объем сельскохозяйственного импорта в страны Евросоюза втрое превышает объёмы прошлых лет, что легло тяжким бременем на плечи аграриев.

С ноября 2023 года европейские фермеры проводят массовые протесты из-за дешёвого импорта украинской сельхозпродукции.

* — бывшая Twitter, заблокирована в РФ.