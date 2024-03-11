Президент Польши Анжей Дуда заявил, что страна хочет разместить больше американских войск на своей территории

Президент Польши Дуда призвал США увеличить военный контингент в Польше

0:50 Your browser does not support the audio element. Политика

Польша стремится к увеличению численности американских военных, размещенных на ее территории. Об этом сообщает радиостанция RMF FM, ссылаясь на выступление президента Анджея Дуды на заседании Совета национальной безопасности.

Фото: flickr.com by Lukas Plewnia is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ранее стало известно, что на территории Польши размещено около 10 тысяч американских военнослужащих.

В ходе заседания Совета национальной безопасности, которое прошло за закрытыми дверями, президент Дуда заявил о желании Польши увидеть на своей территории больше американских солдат, а также увеличение поставок военной техники для украинской армии.

Кроме того, Польша требует гарантий того, что высказывания Дональда Трампа, касающиеся НАТО и создающие напряженность в альянсе, несут скорее предвыборный характер, нежели реальные планы действий.