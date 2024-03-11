Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вера Брежнева высказалась о тяжёлом периоде жизни: "Все ждут, что я расклеюсь"
Врач-эндокринолог Тананакина назвала дефицит витамина D одной из причин онкологии
Можно ли удалить когти кошке
Чтобы похудеть, нужно во время пробежки чередовать медленный бег с быстрым
Огородница с 30-летним стажем Ольга Пряникова рассказала, что сеять в марте
Команда Team Spirit победила коллектив Metizport
США планируют сорвать явку на выборы президента России
В Германии считают "странным" призыв Папы Римского Франциска к миру на Украине
В Госдуму РФ внесли законопроект о недействительности передачи Крыма Украине
Президент Польши Анжей Дуда заявил, что страна хочет разместить больше американских войск на своей территории

Президент Польши Дуда призвал США увеличить военный контингент в Польше

0:50
Политика

Польша стремится к увеличению численности американских военных, размещенных на ее территории. Об этом сообщает радиостанция RMF FM, ссылаясь на выступление президента Анджея Дуды на заседании Совета национальной безопасности.

Президент Польши Дуда призвал США увеличить военный контингент в Польше
Фото: flickr.com by Lukas Plewnia is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ранее стало известно, что на территории Польши размещено около 10 тысяч американских военнослужащих.

В ходе заседания Совета национальной безопасности, которое прошло за закрытыми дверями, президент Дуда заявил о желании Польши увидеть на своей территории больше американских солдат, а также увеличение поставок военной техники для украинской армии.

Кроме того, Польша требует гарантий того, что высказывания Дональда Трампа, касающиеся НАТО и создающие напряженность в альянсе, несут скорее предвыборный характер, нежели реальные планы действий.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Популярное
Музыкальный критик Артур Гаспарян заявил, что слова Пугачёвой войдут в историю

Музыкальный критик Артур Гаспарян уверен, что слова Аллы Пугачёвой о Стасе Михайлове переживут века и станут классикой, наравне со строками из произведений Александра Пушкина.

Артур Гаспарян заявил, что слова Аллы Пугачёвой станут крылатыми
Татьяна Буланова опубликовала фото младшего сына
Певица Татьяна Буланова показала 17-летнего сына-красавца от футболиста Радимова: краш
Наконец-то достали на поверхность: немецким археологам удалось обнаружить вторую половину статуи фараона Рамзеса II в спальном районе Каира
Толстянка будет радовать толстым стволом, если соблюдать эти правила ухода
Перед вторжением Наполеон заставлял генералов читать книги о России Сергей Лебедев В Госдуме РФ предложили отменить обязательную сдачу ЕГЭ Дмитрий Плотников BI: Россия успешно использовала свой козырь, удвоив доходы от энергоресурсов Олег Артюков
Стало известно, кто стоит за исключением Кристины Орбакайте из концерта? Алла Пугачёва тут не при чем
Наконец-то это стало возможным: российские ученые впервые проведут всестороннее исследование акватории Азовского моря
Выяснилось, как не повредить коробку автомат при буксировке авто
Выяснилось, как не повредить коробку автомат при буксировке авто
Последние материалы
Врач-эндокринолог Тананакина назвала дефицит витамина D одной из причин онкологии
Можно ли удалить когти кошке
Чтобы похудеть, нужно во время пробежки чередовать медленный бег с быстрым
Огородница с 30-летним стажем Ольга Пряникова рассказала, что сеять в марте
Команда Team Spirit победила коллектив Metizport
США планируют сорвать явку на выборы президента России
В Германии считают "странным" призыв Папы Римского Франциска к миру на Украине
В Госдуму РФ внесли законопроект о недействительности передачи Крыма Украине
Эксперт рассказывает о применении плазмолифтинга для десен: кому, зачем и когда
Эксперт по коммуникациям Свежакова назвала самые частые ошибки в деловом этикете
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников