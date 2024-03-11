Польша стремится к увеличению численности американских военных, размещенных на ее территории. Об этом сообщает радиостанция RMF FM, ссылаясь на выступление президента Анджея Дуды на заседании Совета национальной безопасности.
Ранее стало известно, что на территории Польши размещено около 10 тысяч американских военнослужащих.
В ходе заседания Совета национальной безопасности, которое прошло за закрытыми дверями, президент Дуда заявил о желании Польши увидеть на своей территории больше американских солдат, а также увеличение поставок военной техники для украинской армии.
Кроме того, Польша требует гарантий того, что высказывания Дональда Трампа, касающиеся НАТО и создающие напряженность в альянсе, несут скорее предвыборный характер, нежели реальные планы действий.
Музыкальный критик Артур Гаспарян уверен, что слова Аллы Пугачёвой о Стасе Михайлове переживут века и станут классикой, наравне со строками из произведений Александра Пушкина.