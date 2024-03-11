На Украине призвали отказаться от демократии и прав человека

Депутат Верховной Рады Украины Дунда призвал отказаться от демократии и прав человека

Народный депутат Олег Дунда в эфире "Новини Live" призвал на время забыть о представлениях о законодательстве, существовавших до начала конфликта, передаёт "Лента.ру". Он считает, что обсуждение демократии и прав человека в настоящее время в Незалежной должно быть отложено до завершения вооружённого конфликта.

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"Вот после войны мы будем говорить про демократию, права и свободы, но сейчас у нас есть одна задача — выживание", — пояснил парламентарий.

Он добавил, что без изменения модели правового мышления страну ожидает катастрофа к концу 2024 года.

Украинские депутаты всё чаще отличаются одиозными высказываниями. В частности, Руслан Горбенко объяснил причины, по которым на Украине не мобилизуют парламентариев. По его словам, это не повлияло бы на ситуацию на фронте. При этом он подчеркнул, что в настоящее время на линии боевого соприкосновения находится около пяти депутатов. А недавно стало известно о планах кабмина Украины привязать отсрочку от мобилизации к уровню зарплаты.