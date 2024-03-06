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На Украине подтвердили легитимность Зеленского после окончания срока его президентства

ЦИК Украины: Проблем с легитимностью у Владимира Зеленского после 20 мая не возникнет

1:10
Политика

ЦИК Украины подтвердила легитимность Владимира Зеленского по окончании его полномочий 20 мая 2024 года, передаёт ТАСС. Комиссия сослалась на положения Конституции, по которым глава государства прекращает свои полномочия в случае отставки, смерти, трудностей с выполнением обязанностей по состоянию здоровья, импичмента.

ЦИК Украины: Проблем с легитимностью у Владимира Зеленского после 20 мая не возникнет
Фото: flickr.com by President Of Ukraine is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

По мнению представителей ЦИК, Зеленский будет исполнять свои обязанности, пока новый украинский лидер не примет присягу или пока Зеленский добровольно не передаст свои полномочия другому лицу.

По украинскому законодательству, следующие выборы должны пройти 31 марта 2024 года. Но действующий глава киевского режима заявил, что президентские выборы в стране пройдут только после завершения боевых действий.

"Нам нужно определиться, что сейчас время обороны, битвы, от которой зависит судьба государства и народа, а не время вбросов, которые ожидает от нас только Россия. Я считаю, что сейчас выборы не ко времени", — говорил диктатор.

Он отмечал, что президентская работа очень сложная, но он не может представить свой уход с этого поста.

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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