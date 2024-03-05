Гусеничная машина переехала двух солдат НАТО на учениях в Польше

Два солдата НАТО на учениях Dragon-24 в Польше пострадали из-за того, что их переехал гусеничный транспорт, проинформировала радиостанция RMF.
"Происшествие в центре подготовки сухопутных войск в Дравске-Поморском. Гусеничная машина переехала двоих человек", — содержится в сообщении.
На место инцидента прибыли два вертолёта с медиками. Один из солдат скончался от полученных травм до приезда специалистов, второй эвакуирован по воздуху в госпиталь в Щецине.
Напомним, что на польской территории проходят учения Steadfast Defender 2024, которые будут длиться несколько месяцев. На фоне этого в МИДе заявили, что учения НАТО носят демонстративно-провокационный характер. Деятельность Североатлантического альянса является военно-политической артподготовкой к юбилейному саммиту блока.
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