Гусеничная машина переехала двух солдат НАТО на учениях в Польше

RMF FM: на учениях НАТО в Польше гусеничная машина переехала двух военных

0:53 Your browser does not support the audio element. Политика

Два солдата НАТО на учениях Dragon-24 в Польше пострадали из-за того, что их переехал гусеничный транспорт, проинформировала радиостанция RMF.

Фото: web-beta.archive.org by US Army is licensed under public domain

"Происшествие в центре подготовки сухопутных войск в Дравске-Поморском. Гусеничная машина переехала двоих человек", — содержится в сообщении.

На место инцидента прибыли два вертолёта с медиками. Один из солдат скончался от полученных травм до приезда специалистов, второй эвакуирован по воздуху в госпиталь в Щецине.

Напомним, что на польской территории проходят учения Steadfast Defender 2024, которые будут длиться несколько месяцев. На фоне этого в МИДе заявили, что учения НАТО носят демонстративно-провокационный характер. Деятельность Североатлантического альянса является военно-политической артподготовкой к юбилейному саммиту блока.