В Госдуму внесли новый законопроект, согласно которому будут увеличены сроки проживания в стране для получения гражданства РФ

В Госдуму внесли законопроект об ужесточении требований для получения гражданства

1:15 Your browser does not support the audio element. Политика

Новый законопроект внесли в Госдуму депутаты от партии ЛДПР. Он изменит существующий порядок получения гражданства России.

Фото: wikimedia.org by Arkady2512 is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Согласно этому закону, для того, чтобы получить вид на жительство, необходимо будет прожить в стране 2 года. А для направления заявления на Гражданство РФ нужно будет, после получения вида, прожить в России еще 8 лет. То есть в общей сложности мигрантам, чтобы получить российское гражданство нужно теперь жить в стране в течении 10-и лет.

К этому законопроекту была приложена пояснительная записка, в которой сказано, что более простую процедуру получения гражданства имеют право пройти мигранты, которые заключили контракт на службу в армии РФ. Они должны будут отслужить минимум 2 года, только если не были уволены по состоянию здоровья.

Изменили положение и о получении гражданства в связи с женитьбой на гражданине России и наличии общего ребенка. По новым правилам, вам необходимо состоять в браке не меньше 3-х лет и иметь общего несовершеннолетнего ребенка.

Мигранты, дети которых считаются гражданами России, могут получить гражданство страны в упрощенном порядке в том случае, если ребенок живет в стране не меньше 5-и лет.