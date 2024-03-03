Испанские СМИ: выборы в США поставят под вопрос защиту Европы от ядерного оружия

Pais: после выборов в США Евросоюз может лишиться ядерного зонтика

0:44 Your browser does not support the audio element. Политика

По итогам выборов американского президента в США может начаться обсуждение вопроса о том, на каких условиях Франция и Великобритания, у которых имеется ядерное оружие, готовы предпринять конкретные шаги для защиты своих партнёров в Европе, передает ТАСС, ссылаясь на испанское издание El Pais.

Фото: commons.wikimedia.org by Richardprins is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Авторы имеют в виду возвращение в Белый дом Дональда Трампа, который уже сейчас заявил о намерении отказаться от обязательств Вашингтона в рамках Североатлантического альянса.

Сообщается, что Брюссель в настоящий момент сосредоточен на обороне. Старый Свет встревожен тем, что может потерять американский "зонтик безопасности", если президентом Штатов станет Трамп или если Вашингтон сделает упор на Азию.