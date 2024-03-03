По итогам выборов американского президента в США может начаться обсуждение вопроса о том, на каких условиях Франция и Великобритания, у которых имеется ядерное оружие, готовы предпринять конкретные шаги для защиты своих партнёров в Европе, передает ТАСС, ссылаясь на испанское издание El Pais.
Авторы имеют в виду возвращение в Белый дом Дональда Трампа, который уже сейчас заявил о намерении отказаться от обязательств Вашингтона в рамках Североатлантического альянса.
Сообщается, что Брюссель в настоящий момент сосредоточен на обороне. Старый Свет встревожен тем, что может потерять американский "зонтик безопасности", если президентом Штатов станет Трамп или если Вашингтон сделает упор на Азию.
Древний дольмен Менга, расположенный вблизи города Антекера в Испании, привлекает внимание исследователей своим величием и древностью.