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Турция призывает к переговорам: Фидан заявил, что Россия и Украина достигли максимум в зоне боевых действий

Хакан Фидан: Россия и Украина достигли максимум того, что можно было достичь военными методами

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Политика

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Россия и Украина достигли максимума, чего можно было достичь военными методами в конфликте.

Хакан Фидан: Россия и Украина достигли максимум того, что можно было достичь военными методами
Фото: "Ukrainian Army" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.

По словам Фидана, сейчас настал подходящий момент для начала диалога с целью прекращения огня.

Политик подчеркнул, что Турция призывает к мирным переговорам, считая их необходимыми в данной ситуации.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил готовность вновь предоставить площадку для переговоров между Украиной и Россией. Эта инициатива направлена на урегулирование конфликта и достижение мирного соглашения между двумя странами.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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