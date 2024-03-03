Турция призывает к переговорам: Фидан заявил, что Россия и Украина достигли максимум в зоне боевых действий

Хакан Фидан: Россия и Украина достигли максимум того, что можно было достичь военными методами

0:39 Your browser does not support the audio element. Политика

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Россия и Украина достигли максимума, чего можно было достичь военными методами в конфликте.

Фото: "Ukrainian Army" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.

По словам Фидана, сейчас настал подходящий момент для начала диалога с целью прекращения огня.

Политик подчеркнул, что Турция призывает к мирным переговорам, считая их необходимыми в данной ситуации.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил готовность вновь предоставить площадку для переговоров между Украиной и Россией. Эта инициатива направлена на урегулирование конфликта и достижение мирного соглашения между двумя странами.