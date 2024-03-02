Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Повесть Рэя Брэдбери "Лёд и Пламя" собираются экранизировать
Обнаружен оптимальный день для бронирования отеля
Безопасный подход к похудению: ключевые принципы похождения
GMC Hummer EV Pickup признан самым быстрозаряжаемым автомобилем в 2024 году
Выбор тыкв просто огромен, на какую посадить на своём участке?
Ученые заявили, что кошки являются плохими охотниками на крыс
В Steam появилась возможность скачать бесплатно Space Crew: Legendary Edition
На что обратить внимание при покупке красной икры
Как стричь когти своей собаке?
Президент Молдавии Санду заявила о шансе на воссоединение двух берегов Днестра

Санду: у Кишинева и Тирасполя есть исторический шанс на воссоединение

1:24
Политика

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что со стартом переговоров о вхождении Молдавии в Евросоюз у Кишинева и Тирасполя появился "исторический шанс" на воссоединение, передаёт РИА Новости.

Санду: у Кишинева и Тирасполя есть исторический шанс на воссоединение
Фото: president.gov.ua is licensed under Attribution 4.0 International

"Сохраняя память о противостоянии на Днестре, мы обещаем, что не допустим повторения подобных трагедий, даже если ещё есть силы, которые сеют разлад между нами, хочу уверить, что у них это не получится", — высказалась ставленница Запада.

Она уверяет, что переговоры о вступлении в ЕС являются отличной возможностью, чтобы объединить два берега Днестра ради благополучного будущего. Но многие понимают, что попытки втянуть Молдавию в ЕС и Североатлантический альянс продиктованы совсем не заботами о благосостоянии молдавского и, тем более, приднестровского населения. Речь идёт скорее о политике давления Кишинева на Тирасполь. Об этом ранее заявляли власти Приднестровской Молдавской Республики.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Россия не позволит сделать из 200 тысяч граждан России в Приднестровье жертв авантюры Запада по дестабилизации региона.

ПМР провозгласила независимость от Молдавии в сентябре 1990 года. Через два года республика отделилась от государства после неудавшейся попытки Кишинева силой решить конфликт с Тирасполем.

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Популярное
Будущее автомобилей в России: конец эры машин с механической коробкой передач наступит через 3-4 года

Через три-четыре года новые автомобили с ручной коробкой передач (МКПП) в России прекратят появляться на рынке.

Автоэксперт Баканов рассказал, когда в России исчезнут автомобили на "механике"
360kuai: Запад будет недоволен подарком, который Китай сделал России
В Китае рассказали о подарке России, которым будет недоволен Запад
Президент Украины Зеленский в панике: ВСУ не смогут защитить Харьков от российских солдат
Эта очаровательная лиана одарит не только цветами, но и вкусными ягодами
Поднят флаг РФ в Новомихайловке, выживший боевик ССО рассказал о провале Дмитрий Плотников Что думали о патриотизме в России много лет назад Сергей Лебедев В бундесвере готовятся развалить Крымский мост больше чем 20 "Таурусами" Любовь Степушова
Сводка с фронта: от Авдеевки мощное наступление, Часов Яр может попасть в котёл
Почему нельзя поливать "незамерзайкой" лобовое стекло при прогреве авто
4 золотых правила выращивания гладиолусов: получите шикарные цветы
4 золотых правила выращивания гладиолусов: получите шикарные цветы
Последние материалы
Посольство РФ в Коломбо призвало россиян покинуть Шри-Ланку
Оптимальная температура двигателя: как правильно прогревать автомобиль перед движением
Live Science: обнаруженная в Израиле табличка с обращением к Яхве могла быть грузилом для рыболовных сетей
Лолита Милявская покинула Россию из-за отмены всех запланированных концертов
Алиса Аршавина вышла в свет после удачной пластики лица
Как поддержать здоровье в пожилом возрасте: советы о питании и активности
Платежная карта для иностранных туристов заработает в России до конца 2024 года
Секретарь Совбеза Армении Григорян считает большим просчётом зависимость от РФ
Слышали о чёрной малине? Советуем её посадить на своём участке
Желание побеждать против стримов: Solo сообщил о завершении карьеры
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников