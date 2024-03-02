Президент Молдавии Санду заявила о шансе на воссоединение двух берегов Днестра

Санду: у Кишинева и Тирасполя есть исторический шанс на воссоединение

1:24 Your browser does not support the audio element. Политика

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что со стартом переговоров о вхождении Молдавии в Евросоюз у Кишинева и Тирасполя появился "исторический шанс" на воссоединение, передаёт РИА Новости.

Фото: president.gov.ua is licensed under Attribution 4.0 International

"Сохраняя память о противостоянии на Днестре, мы обещаем, что не допустим повторения подобных трагедий, даже если ещё есть силы, которые сеют разлад между нами, хочу уверить, что у них это не получится", — высказалась ставленница Запада.

Она уверяет, что переговоры о вступлении в ЕС являются отличной возможностью, чтобы объединить два берега Днестра ради благополучного будущего. Но многие понимают, что попытки втянуть Молдавию в ЕС и Североатлантический альянс продиктованы совсем не заботами о благосостоянии молдавского и, тем более, приднестровского населения. Речь идёт скорее о политике давления Кишинева на Тирасполь. Об этом ранее заявляли власти Приднестровской Молдавской Республики.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Россия не позволит сделать из 200 тысяч граждан России в Приднестровье жертв авантюры Запада по дестабилизации региона.

ПМР провозгласила независимость от Молдавии в сентябре 1990 года. Через два года республика отделилась от государства после неудавшейся попытки Кишинева силой решить конфликт с Тирасполем.