Российский сенатор Андрей Климов, комментируя призыв Китая уменьшить напряжение в вопросе отправления войск Европы на Украину, рассказал, что Россия много раз говорила о необходимости серьёзного и детального изучения всех положений КНР по Украине.
По словам Климова, Китай в вопросе конфликта России и Украины является нейтральной стороной. Он ни за кем не стоит и видит происходящее со стороны. Поэтому именно он могут более разумно подсказать действия по урегулированию конфликта. КНР всегда выступал за здравый смысл и мирное урегулирование. А вот Вашингтон является непосредственным участником и воюют всеми силами против России: финансово и информационно.
Климов сказал, что Китай до сих пор состоит в дипломатических отношениях с обеими сторонами конфликта — Россией и Украиной. Поэтому предложения от его дипломатов стоит изучать более детально, нежели "ультиматумы" от Вашингтона, Брюсселя, Парижа и других западных стран.
"Китай вел себя очень достойно, взвешенно. Поэтому все предложения, которые исходят из Пекина, заслуживают серьёзного изучения. О чём мы неоднократно говорили", — говорит Андрей Климов
В Цюрихе начали убирать с улиц города флаги Украины. Об этом сообщает швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung на своей странице в социальной сети Х*.