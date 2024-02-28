Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам заявил, что позицию Китая по отправке европейских войск на Украину следует изучить

Сенатор Климов: все предложения КНР по Украине заслуживают серьёзного изучения

1:12 Your browser does not support the audio element. Политика

Российский сенатор Андрей Климов, комментируя призыв Китая уменьшить напряжение в вопросе отправления войск Европы на Украину, рассказал, что Россия много раз говорила о необходимости серьёзного и детального изучения всех положений КНР по Украине.

Фото: council.gov.ru

По словам Климова, Китай в вопросе конфликта России и Украины является нейтральной стороной. Он ни за кем не стоит и видит происходящее со стороны. Поэтому именно он могут более разумно подсказать действия по урегулированию конфликта. КНР всегда выступал за здравый смысл и мирное урегулирование. А вот Вашингтон является непосредственным участником и воюют всеми силами против России: финансово и информационно.

Климов сказал, что Китай до сих пор состоит в дипломатических отношениях с обеими сторонами конфликта — Россией и Украиной. Поэтому предложения от его дипломатов стоит изучать более детально, нежели "ультиматумы" от Вашингтона, Брюсселя, Парижа и других западных стран.