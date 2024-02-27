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"Формула мира": президент Украины Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию

Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию для обсуждения "формулы мира"

0:55
Политика

В своём Telegram-канале глава киевского режима проинформировал, что прилетел в Саудовскую Аравиюдля встречи с наследным принцем страны Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом, передаёт URA. RU.

Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию для обсуждения "формулы мира"
Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Он уточнил, что намерен обсудить "формулу мира" по урегулированию ситуации в его стране. Кроме того, будут разрабатываться дальнейшие действия по возвращению пленных военнослужащих. Зеленский также хочет побеседовать о взаимном экономическом сотрудничестве и участии Эр-Рияда в восстановлении Незалежной.

Ранее глава офиса Зеленского Ермак заявил, что украинская сторона не исключает приглашения российских представителей на мирный саммит по урегулированию конфликта.

Год назад глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что договоренностей по обмену пленными удалось достичь при участии Саудовской Аравии, а также ряда других арабских стран.

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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