"Формула мира": президент Украины Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию

В своём Telegram-канале глава киевского режима проинформировал, что прилетел в Саудовскую Аравиюдля встречи с наследным принцем страны Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом, передаёт URA. RU.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International