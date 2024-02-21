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Лукашенко: Оппозиции надо легализоваться в Беларуси хотя бы на одном квадратном метре

Лукашенко заявил, что Запад выделяет белорусской оппозиции средства на силовой захват власти

2:03
Политика

Страны Запада готовы спонсировать находящихся за рубежом представителей белорусской оппозиции с целью силового захвата власти в республике. По другому "повалить Беларусь не получится", заявил Александр Лукашенко во время встречи с руководителями госорганов системы обеспечения национальной безопасности.

Лукашенко заявил, что Запад выделяет белорусской оппозиции средства на силовой захват власти
Фото: en.kremlin.ru by Presidential Executive Office of Russia is licensed under Attribution 3.0

"Сегодня из-за рубежа отдельные сторонники перемен заявляют о намерении зайти в Беларусь для ее освобождения, захватить хотя бы какой-то районный центр, ну типа Малориты или Кобрина, объявить там независимую Беларусь и отсюда начинать действовать", — сказал Лукашенко.

На видеозаписи фрагмента выступления опубликованного близким к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канала "Пул первого" Александр Григорьевич подчеркнул, что оппозиция мечтает легализовать свою деятельность хотя бы на одном квадратном метре Беларуси.

"И решать эту проблему они будут силовым путем. Почему? Они и готовы бы в СМИ там вякать, нас подкритиковывать, у свиней, поросят интервью брать. Но те, кто дают деньги, а вы знаете, кто, им этот сценарий уже не нужен. Этим сценарием повалить Беларусь не получится. Один остался — вооруженная борьба. На это дают деньги", — пояснил Лукашенко.

Президент напомнил, что на Украине уже готовы знамена, полки с целью- как минимум- захвата клочка земли и объявления себя действующей властью. Для этого оппозиция и зарубежные спецслужбы вербуют террористов и диверсантов. И такие факты подтверждены.

Лукашенко отметил, что боевики были раскрыты и задержаны. Но настораживает тот факт, что оружие каким то образом было доставлено на территорию Белоруссии и запрятано в схроны. Президент призвал задуматься, действительно ли граница на замке и не забывать об этом.

Напомним, что планы диверсантов силами от 100 до 300 человек пересечь украинско-белорусскую границу и захватить населенный пункт районного значения, а затем продвигаться в направлении Минска, были раскрыты в октябре 2022 года.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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