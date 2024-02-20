"Справедливая Россия" внесет в Думу проект о наказании за непризнание геноцида в годы войны

Миронов готовит закон о наказании за непризнание геноцида во время Второй мировой

1:16 Your browser does not support the audio element. Политика

Лидер фракции "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов заявил в Госдуме, что планирует внести на рассмотрение законопроект о геноциде многонационального российского народа в годы Великой Отечественной войны, сообщает ДумаТВ.

Фото: council.gov.ru by Совет Федерации РФ is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

По мнению политика, то, что творили представители более 15 европейских стран во время Второй мировой войны, было настоящим геноцидом. В связи с этим, сообщил Миронов, на рассмотрение Госдумы будут внесены две инициативы: первая — о признании геноцидом зверств нацистских орд в годы Великой Отечественной войны, а вторая — наказание за непризнание факта геноцида со стороны оккупантов.

Напомним, что в 2023 году Госдума единогласно приняла закон "О геноциде народов Советского Союза Германией и ее пособниками в ходе Великой Отечественной войны 1941-1945 годов", в котором признала деяния немецко-фашистских захватчиков и их пособников в отношении мирного населения геноцидом народов Советского Союза. Парламентарии учитывали Устав ООН, приговор Нюрнбергского трибунала, Конвенцию о предупреждении геноцида и Конвенцию о неприменимости срока давности к военным преступлениям.