Верховный суд отклонил иск Бориса Надеждина к ЦИК

Верховный суд отклонил иск Надеждина

1:14 Your browser does not support the audio element. Политика

Верховный Суд РФ отклонил первый иск Бориса Надеждина, сообщил в своем телеграм-канале кандидат в президенты от партии "Гражданская инициатива".

Фото: ria.ru by Максим Блинов is licensed under РИА Новости

Напомним, что Надеждин оспаривает требование Центризбиркома к тому, чтобы сбор подписей граждан могли вести только сборщики, зарегистрированные в регионе прописки. По его словам, федеральный закон не запрещает гражданину жить в любой точке страны и ставить свои подписи, где он хочет.

В свою очередь представитель ЦИК назвал претензии Надеждина необоснованными и заявил, что Центризбирком действовал в рамках установленных законом полномочий.

Надеждин настаивает, что подписи оставило более 200 тысяч человек. Ранее Центризбирком отказался допустить Надеждина до выборов президента России по причине недействительности 9147 подписей.

Всего Надеждин подал три иска. Первый уже рассмотрен. Второй, об оспаривании формы ведомости проверки подписных листов, готовится к рассмотрению сегодня. Третий должны рассмотреть 16 февраля.

Ранее Надеждин заявил, что в случае отрицательного решения Верховного суда будет подано обращение в Конституционный суд.