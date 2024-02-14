МИД РФ: выплаты Россией ежегодных взносов в Арктический совет приостановлены

Москва приостановила выплату ежегодных взносов в Арктический совет

1:14 Your browser does not support the audio element. Политика

Россия временно отказалась платить свой регулярный взнос в бюджет Арктического совета, рассказали в МИД. Это решение будет действовать до восстановления практики совместной работы в этом формате с участием всех государств-членов.

Фото: openverse.org by Tanya Legkobyt is licensed under CC BY 2.0

Выплата взносов возобновится, когда Россия сможет полноценно участвовать в работе по осуществлению общих проектов, нацеленных на решение проблем сохранения хрупких экологических систем Арктики, проведение полярных исследований, развитие гуманитарных вопросов и изучение климатических условий, повышения качества жизни и благополучия жителей Крайнего Севера, в том числе коренных малочисленных народов.

Мария Захарова ранее предупреждала, что если Арктический совет станет враждебным России институтом, Москва будет вынуждена выйти из него. Варианты выхода из Арктического совета могут быть разные, но на данный момент вопрос об этом не стоит на повестке. Арктический совет был создан в 1996 году для содействия взаимовыгодному сотрудничеству в Арктике, включая защиту окружающей среды. В его состав входят Канада, Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Финляндия, Исландия, Норвегия, Россия, Швеция и США.