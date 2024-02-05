Европейский союз может запретить российским дипломатам перемещаться по всей Шенгенской зоне, сообщает Politico. Инициатором данного предложения стала Чехия. Эти положения предлагают ввести в рамках 13-го пакета антироссийских санкций, который готовят ко второй годовщине начала спецоперации.
Эксперты говорят о сложности в реализации этого ограничения. Между государствами ЕС отсутствуют границы и КПП, а большинство поездок внутри Шенгенской зоны не контролируются. Для решения этой "проблемы" МИД Чехии предложил ввести биометрические паспорта для дипломатов. Политолог Николай Межевич в интервью "Свободной Прессе" прокомментировал сложившуюся ситуацию.
"Если российские дипломаты не будут иметь возможность покидать пределы своих городов, то их европейские коллеги окажутся в таком же положении", — отметил он.
Ранее сообщалось, что очередной пакет антироссийских рестрикций ЕС будет "символическим". Новые ограничения вызвали критику даже на Западе, так как санкции вообще не работают.
Замиокулькас (лат. Zamioculcas zamiifolia) - это растение семейства ароидных, которое произрастает в тропических и субтропических регионах Африки. Оно также известно под названием "долларовое дерево" или "замифолия". Замиокулькас - это красивое и неприхотливое растение, которое становится все более популярным среди цветоводов благодаря своей устойчивости и привлекательному внешнему виду.