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В 13-й пакет санкций может войти ограничение на поездки российских дипломатов

Politico: дипломатам РФ могут ограничить передвижение по Евросоюзу

1:05
Политика

Европейский союз может запретить российским дипломатам перемещаться по всей Шенгенской зоне, сообщает Politico. Инициатором данного предложения стала Чехия. Эти положения предлагают ввести в рамках 13-го пакета антироссийских санкций, который готовят ко второй годовщине начала спецоперации.

Politico: дипломатам РФ могут ограничить передвижение по Евросоюзу
Фото: commons.wikimedia.org by Richardprins is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Эксперты говорят о сложности в реализации этого ограничения. Между государствами ЕС отсутствуют границы и КПП, а большинство поездок внутри Шенгенской зоны не контролируются. Для решения этой "проблемы" МИД Чехии предложил ввести биометрические паспорта для дипломатов. Политолог Николай Межевич в интервью "Свободной Прессе" прокомментировал сложившуюся ситуацию.

"Если российские дипломаты не будут иметь возможность покидать пределы своих городов, то их европейские коллеги окажутся в таком же положении", — отметил он.

Ранее сообщалось, что очередной пакет антироссийских рестрикций ЕС будет "символическим". Новые ограничения вызвали критику даже на Западе, так как санкции вообще не работают.

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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