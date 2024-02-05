В 13-й пакет санкций может войти ограничение на поездки российских дипломатов

Politico: дипломатам РФ могут ограничить передвижение по Евросоюзу

1:05 Your browser does not support the audio element. Политика

Европейский союз может запретить российским дипломатам перемещаться по всей Шенгенской зоне, сообщает Politico. Инициатором данного предложения стала Чехия. Эти положения предлагают ввести в рамках 13-го пакета антироссийских санкций, который готовят ко второй годовщине начала спецоперации.

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Эксперты говорят о сложности в реализации этого ограничения. Между государствами ЕС отсутствуют границы и КПП, а большинство поездок внутри Шенгенской зоны не контролируются. Для решения этой "проблемы" МИД Чехии предложил ввести биометрические паспорта для дипломатов. Политолог Николай Межевич в интервью "Свободной Прессе" прокомментировал сложившуюся ситуацию.

"Если российские дипломаты не будут иметь возможность покидать пределы своих городов, то их европейские коллеги окажутся в таком же положении", — отметил он.

Ранее сообщалось, что очередной пакет антироссийских рестрикций ЕС будет "символическим". Новые ограничения вызвали критику даже на Западе, так как санкции вообще не работают.