NBC News: в 2024 году в мире может вспыхнуть несколько новых конфликтов

2:03 Your browser does not support the audio element. Политика

Аналитики NBC News в специальном материале предупредили, что на фоне продолжающихся войн на Украине и в Газе беспрецедентное количество потенциально "катастрофических" конфликтов остается незамеченным.

Фото: kprf-kchr.ru

По оценкам ООН в октябре, более 114 миллионов человек были перемещены в результате войн и конфликтов во всем мире.

Изабель Аррадон, директор по исследованиям Международной кризисной группы, ранее в этом месяце рассказала CNBC, что количество жертв в результате конфликтов во всем мире достигло самого высокого уровня с 2000 года.

Судан является одним из таких мест. В апреле 2023 года там вспыхнули боевые действия между двумя военными группировками страны. Мирные переговоры в Саудовской Аравии при международном посредничестве не принесли решения. В настоящее время конфликт перерос в "крупномасштабную городскую войну", которая привлекает "минимальное" международное внимание и представляет собой серьезный риск регионального распространения.

NBC News, также сообщает, что возникновение "горячей точки" возможно в Руанде. Политическая нестабильность возникает на фоне продолжающегося вооруженного конфликта на востоке ДРК и повсеместной бедности, которая предшествует дальнейшим региональным выборам в начале следующего года.

Также в настоящее время идёт гражданская война в Мьянме. Она началась после военного переворота в феврале 2021 года, и последующее жестокое подавление протестов против переворота спровоцировало эскалацию давних повстанческих движений со стороны этнических вооруженных группировок по всей стране.

Ранее сообщалось о том, что палестинское движение ХАМАС отказалось от перемирия с Израилем, если оно не продлится больше двух недель. ХАМАС отвергает любое перемирие длительностью менее 14 дней.