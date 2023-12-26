Москва и Ереван перестают иметь дружеские отношения, такое заявление сделал первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в интервью "Вместе-РФ". Сенатор также отметил, что на прошедшем в Санкт-Петербурге заседании Высшего Евразийского экономического совета (ЕАЭС) стало ясно, что, вопреки скептикам, совет выглядит более привлекательным для новых потенциальных членов.
Он заявил, что дружба не прекращалась никогда, и вопрос прекращения не ставился в России.
"Кстати, и Армения, официальные лица такой вопрос не ставили. Есть, конечно, некоторые СМИ, которые разжигали антироссийские настроения в Армении", — выделил Джабаров.
Ранее сообщалось о том, что оппозиция Армении потребовала восстановление республики Нагорный Карабах. Основные требования включают полный вывод азербайджанских вооруженных сил и администрации из региона, создание демилитаризованной зоны вокруг Нагорного Карабаха с участием миротворческих сил.
Фанаты массово возвращают билеты на предстоящие концерты известной певицы Лолиты в связи с ее участием в скандальной вечеринке телеведущей Анастасии Ивлеевой.