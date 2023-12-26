Сенатор Джабаров: Россия не прекращала дружбу с Арменией

1:08 Your browser does not support the audio element. Политика

Москва и Ереван перестают иметь дружеские отношения, такое заявление сделал первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в интервью "Вместе-РФ". Сенатор также отметил, что на прошедшем в Санкт-Петербурге заседании Высшего Евразийского экономического совета (ЕАЭС) стало ясно, что, вопреки скептикам, совет выглядит более привлекательным для новых потенциальных членов.

Фото: minsvyaz.ru

Он заявил, что дружба не прекращалась никогда, и вопрос прекращения не ставился в России.

"Кстати, и Армения, официальные лица такой вопрос не ставили. Есть, конечно, некоторые СМИ, которые разжигали антироссийские настроения в Армении", — выделил Джабаров.

Ранее сообщалось о том, что оппозиция Армении потребовала восстановление республики Нагорный Карабах. Основные требования включают полный вывод азербайджанских вооруженных сил и администрации из региона, создание демилитаризованной зоны вокруг Нагорного Карабаха с участием миротворческих сил.