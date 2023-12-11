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Оппозиция Армении потребовала восстановление республики Нагорный Карабах

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Мир

Армянская общественность выступила с обращением к международным организациям, выражая противодействие условиям возвращения жителей в Нагорный Карабах, предложенным Азербайджаном.

Основные требования включают полный вывод азербайджанских вооруженных сил и администрации из региона, создание демилитаризованной зоны вокруг Нагорного Карабаха с участием миротворческих сил, передачу Лачинского коридора под контроль ООН, гарантии защиты для возвращающихся беженцев и освобождение от уголовного преследования карабахских граждан.

Как сообщает издание "Акценты", Обращение получило 173 подписи, включая уполномоченного по правам человека, мэров городов, лидеров общин, политических партий и общественных организаций.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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