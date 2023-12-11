Оппозиция Армении потребовала восстановление республики Нагорный Карабах

0:49 Your browser does not support the audio element. Мир

Армянская общественность выступила с обращением к международным организациям, выражая противодействие условиям возвращения жителей в Нагорный Карабах, предложенным Азербайджаном.

Основные требования включают полный вывод азербайджанских вооруженных сил и администрации из региона, создание демилитаризованной зоны вокруг Нагорного Карабаха с участием миротворческих сил, передачу Лачинского коридора под контроль ООН, гарантии защиты для возвращающихся беженцев и освобождение от уголовного преследования карабахских граждан.

Как сообщает издание "Акценты", Обращение получило 173 подписи, включая уполномоченного по правам человека, мэров городов, лидеров общин, политических партий и общественных организаций.