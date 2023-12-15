NY: отказ США от помощи Украине станет рождественским подарком Путину

1:16 Your browser does not support the audio element. Политика

В Конгрессе США готовят президенту РФ Владимиру Путину рождественский подарок. Отмечается, что таким станет отказ США от военной помощи Украине. Об этом сообщает The New Yorker (NY).

Фото: wikimedia.org by Пресс-служба Президента РФ is licensed under CC BY 4.0

О том, что продолжать бездействовать американскому Конгрессу опасно, прежде предупреждали и американский лидер, его украинский коллега. Тем не менее, оба признавали, что мало что могут сделать в данном вопросе, чтобы это предотвратить.

"По словам [президента США Джо - ред.] Байдена, если законодатели уйдут на перерыв в работе Конгресса, не утвердив дополнительные средства для Украины, они преподнесут [президенту РФ Владимиру - ред.] Путину "величайший рождественский подарок", — обратили внимание авторы материала.

Кроме того, в статье отмечается, что в ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в США было видно, как поменялась позиция Запада по украинскому конфликту. Журналисты подметили, что Байден стоял рядом с явно утомленным Зеленским, но не произнёс шаблонных слов утешения. Вместо этого он заявил, что США продолжит снабжать Украину военной помощью, "пока сможет".