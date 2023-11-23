Блогер-либертарианец Михаил Светов объявлен в розыск

1:31 Your browser does not support the audio element. Политика

Гражданский активист и представитель российского либертарианства Михаил Светов (признан в России иноагентом) объявлен в розыск МВД России.

Фото: СК РФ

Сведения о нем появились в базе розыска министерства, где он отмечен как председатель движения "Гражданское общество". Согласно предоставленным данным, Михаил Владимирович Светов разыскивается в соответствии с уголовной статьей Российского Уголовного кодекса. Подробностей об обстоятельствах и основаниях его розыска нет.

Михаил Светов — российский политик и видеоблогер. Имеет репутацию популяризатора правого либертарианства в русскоязычном пространстве. Он является создателем YouTube-канала "SVTV" и основателем интернет-издания "SVTV News" (данные ресурсы связаны с лицом, признанным в России иностранным агентом).

С 2022 года Михаил проживает в Бразилии. 18 ноября 2022 года его имя было включено в список физических лиц, признанных "иностранными агентами" Минюстом России. 2 августа 2023 года в отношении Светова начато уголовное преследование по статье о реабилитации нацизма. Причиной возбуждения дела стало голосовое сообщение, отправленное им два года назад в чат Telegram-канала "Russian Libertarian Memes".