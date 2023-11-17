Песков: Россия открыта для всех, кроме врагов

1:12 Your browser does not support the audio element. Политика

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия открыта для всех, кроме врагов. Он отметил, что уехавшим россиянам, которые помогают боевикам Вооружённых сил Украины (ВСУ), собирая для них деньги, а также ругаю Россию на различных мероприятиях и клевещут на неё, будет невозможно вернуться.

Фото: CreativeCommons by Пресс-служба Президента России is licensed under CC BY 4.0

"Родина для всех одна, Родина всегда открыта для всех, кроме врагов. Ведь не забывайте, что из тех, кто уехал, сейчас есть те, кто там, за границей, собирают деньги на вооружённые силы Украины, пытаются помогать армии Украины, выступают на различных мероприятиях общественно-политических и ругают нашу страну, во многом клевещут на нашу страну. Вот этим людям уже невозможно будет сюда вернуться", — заметил заместитель руководителя администрации президента в интервью студенческому информационному каналу МГИМО 360.

Песков подчеркнул, что среди покинувших страну есть много запутавшихся и испугавшихся людей. При этом он подчеркнул, что это не говоря уже о законах, которые примут в отношении их.