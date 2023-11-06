Haaretz: ЦАХАЛ может начать бои в Газе в течение 48 часов

1:00 Your browser does not support the audio element. Политика

О готовности ЦАХАЛ к началу боевых действий в Газе сообщило израильское издание Haaretz. Журналисты пишут, что Армия Обороны Израиля может взять в окружение город за 48 часов.

Фото: www.elnashra.com

Отмечается, что что власти Израиля хотят таким образом уничтожить все подразделения ХАМАС в Газе, а также подвергнуть разрушению их военные и стратегические объекты.

В публикации также отмечается, что ЦАХАЛ считает возможным достичь цели правительства по полной нейтрализации ХАМАС, но на это может уйти от нескольких месяцев до года.

Также ЦАХАЛ сообщает, что в ходе продолжающегося наземного наступления погибли 29 солдат и офицеров со стороны Израиля.

Ранее посол Палестины в РФ, Абдель Хафиз Нофаль рассказал, что во время встречи с Энтони Блинкен в Рамалле, лидер воющей страны Махмуд Аббас заявил: Палестина нуждается в остановке боевых действий.

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