О готовности ЦАХАЛ к началу боевых действий в Газе сообщило израильское издание Haaretz. Журналисты пишут, что Армия Обороны Израиля может взять в окружение город за 48 часов.
Отмечается, что что власти Израиля хотят таким образом уничтожить все подразделения ХАМАС в Газе, а также подвергнуть разрушению их военные и стратегические объекты.
В публикации также отмечается, что ЦАХАЛ считает возможным достичь цели правительства по полной нейтрализации ХАМАС, но на это может уйти от нескольких месяцев до года.
Также ЦАХАЛ сообщает, что в ходе продолжающегося наземного наступления погибли 29 солдат и офицеров со стороны Израиля.
Ранее посол Палестины в РФ, Абдель Хафиз Нофаль рассказал, что во время встречи с Энтони Блинкен в Рамалле, лидер воющей страны Махмуд Аббас заявил: Палестина нуждается в остановке боевых действий.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
Ксения Собчак поделилась информацией об обыске в доме Вики Цыгановой "из надёжных источников".