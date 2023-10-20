Совфед рассмотрит поправки в закон о введении в РФ военного положения 25 октября

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В повестку дня заседания Совета Федерации, назначенного на 25 октября, включён закон о отмене обязательного информирования генерального секретаря Совета Европы о введении в Российской Федерации военного положения. Информация об этом опубликована на сайте Совфеда.

Фото: wikipedia.org

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил РИА Новости, что палата планирует обсудить этот закон на предстоящем заседании 25 октября, и сенаторы готовы поддержать его.

В четверг Государственная дума приняла закон об отмене требования уведомлять генерального секретаря Совета Европы о введении или прекращении в России военного и чрезвычайного положений.

"Мы вышли из Совета Европы, для нас эта организация чужая", — отмечал Джабаров.

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