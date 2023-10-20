В повестку дня заседания Совета Федерации, назначенного на 25 октября, включён закон о отмене обязательного информирования генерального секретаря Совета Европы о введении в Российской Федерации военного положения. Информация об этом опубликована на сайте Совфеда.
Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил РИА Новости, что палата планирует обсудить этот закон на предстоящем заседании 25 октября, и сенаторы готовы поддержать его.
В четверг Государственная дума приняла закон об отмене требования уведомлять генерального секретаря Совета Европы о введении или прекращении в России военного и чрезвычайного положений.
"Мы вышли из Совета Европы, для нас эта организация чужая", — отмечал Джабаров.
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