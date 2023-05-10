Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Певец Филипп Киркоров сбежал от Пугачёвой в Дубай
"Рыбарь" прокомментировал новости о ликвидации главкома ВСУ Залужного
Власти РФ денонсируют Договор об обычных вооружённых силах в Европе
Врач Елена Малышева рассказала россиянам, что корь провоцирует разрушение мозга
Житель Шебекино Белгородской области погиб в результате обстрела со стороны армии Украины
Shot: украинские диверсанты вступили в бой с пограничниками в Курской области
Interia: власти Польши переименовали Калининград в Крулевец
Косметолог Елена Богатова предупредила об опасности солнцезащитных средств
Рогов: контрнаступление ВСУ однозначно состоится, но Зеленский уже готовится к неудаче

Спикер Байдена официально лишил СССР победы над фашизмом

3:22
Политика

В Белом доме заявили, что вторая мировая война завершилась победой США над фашизмом — якобы, именно Америка с союзниками спасли мир и Россию от Гитлера. Об этом сообщила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

Спикер Байдена официально лишил СССР победы над фашизмом
Фото: Midjouney: Joseph Biden hoisting the American flag on the ruins of the Reichstag

"На этой неделе, как вы все знаете, отмечается годовщина окончания Второй мировой войны в Европе и победы США и союзнических сил над фашизмом и агрессией на континент", — ничуть не сомневаясь, сообщила спикер президента Джозефа Байдена.

Это заявление отражает типично западный взгляд на вещи.

Большинство жителей США и Франции и половина жителей Германии считают, что ключевую роль в победе над фашизмом во Второй мировой войне сыграли американские вооружённые силы. Такие результаты показали данные опроса, проведённого французской исследовательской компанией Ifop и британской компанией Populus.

Сами же американцы всегда были уверены, что СССР в годы Второй мировой войны выступал только "в качестве помощника".

Подобные воззрения стали результатом многолетней борьбы правительств за состояние умов. Источником таких сведений чаще всего являлись фильмы, уроки в школе, и прочитанные книги, пишет газета Washington Post.

"Важнейшим из искусств для нас является кино", — сказал Ильич. И в Голливуде, перепахавшем мозги миллиардов граждан, его аксиому услышали и поняли правильно. Это <…> фальсификация истории, которая направлена вовсе не на нас. На то, чтобы за картиной Голливуда спрятать настоящий, совершенно бесчеловечный и в разы более подлый и паскудный американский фашизм", — спрашивают авторы Телеграм-проекта БЧН.

"Что-то флагов США над Рейхстагом в 1945 никто не видел", — уже пишут европейцы (!) в соцсетях.

"На поверженном Рейхстаге, главной цитадели нацизма — надписи только на русском, причём там советские солдаты писали, что если снова нацизм вылезет — могут повторить и вернуться", — добавляют российские читатели.

"Такие заявления и итоги опросов показывают результат обучения нескольких поколений подряд. Много раз говорилось о том, что история в некоторых странах подаётся (в учебниках, кино, художественной литературе, даже мультфильмах и комиксах) под определённым углом и в своеобразной интерпретации", — рассказал Pravda.Ru известный политолог Андрей Гусий.

"И важно понимать — они действительно в эту интерпретацию истории искренне верят, с удивлением смотря на факты, не укладывающиеся в их заученные тезисы. Слова представителя Белого дома Карин Жан-Пьер — тому яркий и страшный пример", — добавил он.

"Страшно то, что воспитанные именно так поколения в США (и в ряде других стран) рано или поздно придут во власть — на смену тем, кто придумал их такому учить. А значит, ещё много поколений американцев подряд будут думать, о том, что США победили фашизм. И силой убеждать (под видом "защиты демократии") тех, кто считает иначе и не "верует в исключительность Сияющего Града на Холме", — заключил эксперт.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Как работает когнитивное оружие против России
Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Популярное
Двоих похоронила: Бабкина покидает Москву после внезапных потрясений

Российская певица Надежда Бабкина после похорон модельеров Вячеслава Зайцева и Валентина Юдашкина решила уехать из Москвы для восстановления сил.

Российская певица Надежда Бабкина после скандальных похорон Зайцева покидает Москву
Эндокринолог Гуреева перечислила гражданам РФ способы быстрого избавления от жира на животе
О том, как избавиться от жира на животе, рассказала эндокринолог
Появились кадры, на которых российский дрон взорвался в руках бойца ВСУ
Россия снизила эффективность систем HIMARS в зоне СВО Украине — MWM
Путин разрулил ситуацию с ЧВК "Вагнер" Любовь Степушова В мирное время власть быстро забывает своих героев. Вот и Суворова тоже забыли Сергей Лебедев Украина должна ошеломить Россию: варианты контрнаступления Андрей Николаев
Пугачёва опубликовала старые фото с ветеранами: "Как вас не хватает"
Сорок боевиков ВСУ умерли после того, как поели пельмени
Армия России ликвидировала подразделение ВСУ под Горловкой
Армия России ликвидировала подразделение ВСУ под Горловкой
Последние материалы
С ветеранами и на концерте: как звёзды российского шоу-бизнеса провели День Победы
Шурыгин назвал причину отказа главкома ВСУ Залужного отчитаться перед НАТО
Baza: в Брянской области обстреляли нефтепровод "Дружба"
Как есть пельмени и не толстеть: Диетолог раскрыла секрет
Россиянина обвинили в создании ОПГ на Бали
РИАН: российские учёные предложили совместить газовую и солнечную энергии
Минобрнауки заставляет российских учёных клеветать на Россию
Белогвардеец в США: история жизни "отца видеомагнитофона" Александра Понятова
Алле Пугачёвой стало плохо на могиле бывшего мужа
Войска ВС Украины массово перебрасывают силы из Харькова в Запорожье
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников