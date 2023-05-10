Спикер Байдена официально лишил СССР победы над фашизмом

3:22 Your browser does not support the audio element. Политика

В Белом доме заявили, что вторая мировая война завершилась победой США над фашизмом — якобы, именно Америка с союзниками спасли мир и Россию от Гитлера. Об этом сообщила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

Фото: Midjouney: Joseph Biden hoisting the American flag on the ruins of the Reichstag

"На этой неделе, как вы все знаете, отмечается годовщина окончания Второй мировой войны в Европе и победы США и союзнических сил над фашизмом и агрессией на континент", — ничуть не сомневаясь, сообщила спикер президента Джозефа Байдена.

Это заявление отражает типично западный взгляд на вещи.

Большинство жителей США и Франции и половина жителей Германии считают, что ключевую роль в победе над фашизмом во Второй мировой войне сыграли американские вооружённые силы. Такие результаты показали данные опроса, проведённого французской исследовательской компанией Ifop и британской компанией Populus.

Сами же американцы всегда были уверены, что СССР в годы Второй мировой войны выступал только "в качестве помощника".

Подобные воззрения стали результатом многолетней борьбы правительств за состояние умов. Источником таких сведений чаще всего являлись фильмы, уроки в школе, и прочитанные книги, пишет газета Washington Post.

"Важнейшим из искусств для нас является кино", — сказал Ильич. И в Голливуде, перепахавшем мозги миллиардов граждан, его аксиому услышали и поняли правильно. Это <…> фальсификация истории, которая направлена вовсе не на нас. На то, чтобы за картиной Голливуда спрятать настоящий, совершенно бесчеловечный и в разы более подлый и паскудный американский фашизм", — спрашивают авторы Телеграм-проекта БЧН.

"Что-то флагов США над Рейхстагом в 1945 никто не видел", — уже пишут европейцы (!) в соцсетях.

"На поверженном Рейхстаге, главной цитадели нацизма — надписи только на русском, причём там советские солдаты писали, что если снова нацизм вылезет — могут повторить и вернуться", — добавляют российские читатели.

"Такие заявления и итоги опросов показывают результат обучения нескольких поколений подряд. Много раз говорилось о том, что история в некоторых странах подаётся (в учебниках, кино, художественной литературе, даже мультфильмах и комиксах) под определённым углом и в своеобразной интерпретации", — рассказал Pravda.Ru известный политолог Андрей Гусий.

"И важно понимать — они действительно в эту интерпретацию истории искренне верят, с удивлением смотря на факты, не укладывающиеся в их заученные тезисы. Слова представителя Белого дома Карин Жан-Пьер — тому яркий и страшный пример", — добавил он.

"Страшно то, что воспитанные именно так поколения в США (и в ряде других стран) рано или поздно придут во власть — на смену тем, кто придумал их такому учить. А значит, ещё много поколений американцев подряд будут думать, о том, что США победили фашизм. И силой убеждать (под видом "защиты демократии") тех, кто считает иначе и не "верует в исключительность Сияющего Града на Холме", — заключил эксперт.

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