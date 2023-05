Your browser does not support the audio element.

В Белом доме заявили, что вторая мировая война завершилась победой США над фашизмом — якобы, именно Америка с союзниками спасли мир и Россию от Гитлера. Об этом сообщила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

Фото: Midjouney: Joseph Biden hoisting the American flag on the ruins of the Reichstag