Глава Крыма Сергей Аксёнов прокомментировал атаку украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) на Брянскую область.
"Наш Президент назвал нападение украинских боевиков на российские села терактом. Зеленский идёт по стопам Басаева. Значит, закончит так же. Никакой пощады террористам", — написал Аксёнов в своём Telegram-канале.
По его словам, крымские силовики готовы нейтрализовать любую угрозу от Украины.
Ранее российский лидер Владимир Путин назвал террористическим актом нападение украинской ДРГ на село в Брянской области.
Шамиль Басаев (1973-2006) — чеченский полевой командир, который был одним из главных организаторов ряда крупных террористических актов на территории России, в том числе атаки на театр "Норд-Ост" в Москве в 2002 году и на школу в Беслане в 2004 году. Басаев был убит в результате взрыва в автомобиле, который произошел в Ингушетии в июле 2006 года.
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