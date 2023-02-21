Зал встал и встретил громкими овациями слова Путина о жителях ДНР и ЛНР

0:28 Your browser does not support the audio element. Политика

Зал встал и встретил громкими овациями слова президента РФ Владимира Путина о жителях Донбасса.

Во время послания Федеральному собранию он отметил, что гражданское население ЛНР и ДНР самостоятельно определило своё будущее. Российский лидер подчеркнул: Донбасс решил быть со своей Родиной.

"Вы сами определили своё будущее, сделали твёрдый выбор", — сказал Путин.