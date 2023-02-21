Зал встал и встретил громкими овациями слова президента РФ Владимира Путина о жителях Донбасса.
Во время послания Федеральному собранию он отметил, что гражданское население ЛНР и ДНР самостоятельно определило своё будущее. Российский лидер подчеркнул: Донбасс решил быть со своей Родиной.
"Вы сами определили своё будущее, сделали твёрдый выбор", — сказал Путин.
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Манёвр России с поставками палладия обернётся для США неожиданными проблемами. А вернее, уже оборачивается, хоть и "манёвра"-то пока никакого не было.