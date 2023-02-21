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Зал встал и встретил громкими овациями слова Путина о жителях ДНР и ЛНР

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Политика

Зал встал и встретил громкими овациями слова президента РФ Владимира Путина о жителях Донбасса.

Зал встал и встретил громкими овациями слова Путина о жителях ДНР и ЛНР

Во время послания Федеральному собранию он отметил, что гражданское население ЛНР и ДНР самостоятельно определило своё будущее. Российский лидер подчеркнул: Донбасс решил быть со своей Родиной.

"Вы сами определили своё будущее, сделали твёрдый выбор", — сказал Путин.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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