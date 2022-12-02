Медведев НАТО: самораспуститесь и покайтесь — вы цивилизованному миру не нужны

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предупредил страны Запада, что им придётся "дорого заплатить за свою поддержку бандеровцев в Киеве".

По словам экс-президента, к сегодняшнему дню осуществлён и завершён "прочный разрыв" отношений стран-членов НАТО с нашей страной.

В своём Telegram-канале Медведев назвал Североатлантический альянс ответственным за многочисленные государственные перевороты в суверенных странах по всему миру. Наглядным примером чему, по его словам, служит Украина, где законно избранная власть пала в результате майданной цветной революции в 2014 году. Впрочем, по его словам, НАТОвцам, поставляющим оружие террористам и поддерживающим "экстремистские режимы" на "бесчисленных мирных людей" наплевать:

"Ведь НАТО с момента своего создания неоднократно демонстрировало свой строго закрытый корпоративный характер, действуя в интересах горстки англосаксонских стран и их приспешников. При этом в странах НАТО проживает не более 12% населения мира. Цивилизованному миру эта организация не нужна. Она должна покаяться перед человечеством и быть распущена как преступное образование. Но даже Понтифик Максимус не сможет простить их грехи".

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