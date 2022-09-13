Глава ДНР: наёмников из Польши в районе Святогорска больше, чем украинцев

Количество наёмников из Польши в рядах ВСУ в районе Святогорска превышает число украинских солдат, заявил руководитель ДНР Денис Пушилин.

Глава ДНР Денис Пушилин

По его словам, поляки активно вовлечены в конфликт вокруг Украины. Как пояснил глава ДНР, информация о том, что они находятся под Святогорском, тщательно проверена.

"На святогорском направлении представителей Польши объективно больше, чем украинцев", — подчеркнул Пушилин.

Ранее он сообщил, что лидеры родных стран наёмников, находящихся на территории ДНР, отказываются от контактов по их дальнейшей судьбе. Руководитель республики убеждён: иностранцев откровенно бросили.

Во вторник, 13 сентября, представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил о прибытии группы иностранных офицеров в Краматорск, который пока остаётся под контролем Вооружённых сил Украины. Согласно данным разведки, им поручили следить за распределением западной военной техники.