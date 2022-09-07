Турчак предложил провести референдум в Донбассе 4 ноября

Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что референдумы в Донбассе и на освобожденных территориях Украины правильно и символично провести в День народного единства 4 ноября, поскольку это историческая дата, которая всех объединяет в пространство русского мира.

По его словам, референдумы обязательно состоятся уже в этом году.

"Донецк, Луганск и многие другие русские города, наконец, вернутся в родную гавань. А русский мир, разделённый сейчас формальными границами, снова обретёт свою целостность", — подчеркнул Турчак.

Ранее министр Украины по вопросам реинтеграции Ирина Верещук заявила, что украинцы, которые примут участие в референдуме о присоединении освобождённых территорий Украины к РФ, будут привлечены к уголовной ответственности. Коллаборационистам грозит 12-летний тюремный срок с конфискацией имущества, отметила она.