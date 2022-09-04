Граждане Украины, решившие участвовать в референдуме о присоединении освобождённых от националистов территорий к России, станут фигурантами уголовного дела, предупредили в Киеве.
Всех украинцев, которые примут участие в этом "фарсе и цирке", заявила министр Украины по вопросам реинтеграции Ирина Верещук, обвинят в коллаборантстве, а значит им будет грозить 12-летний тюремный срок с конфискацией имущества.
"Для наших граждан, которые будут принимать в этом участие, это в самом деле статья Уголовного кодекса", — пояснила она в интервью украинскому телевидению.
Ранее бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер заявил, что идея Зеленского о возврате контроля над полуостровом Крым военным путём абсолютно бессмысленна.
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В России прекрасно осознавали, что в условиях спецоперации на Украине НАТО будет оказывать Киеву военную поддержку, поэтому нашли способ извлечь из этого выгоду для себя.