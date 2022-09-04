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Киев пообещал 12 лет тюрьмы участникам референдума об объединении с Россией

Мир

Граждане Украины, решившие участвовать в референдуме о присоединении освобождённых от националистов территорий к России, станут фигурантами уголовного дела, предупредили в Киеве.

Всех украинцев, которые примут участие в этом "фарсе и цирке", заявила министр Украины по вопросам реинтеграции Ирина Верещук, обвинят в коллаборантстве, а значит им будет грозить 12-летний тюремный срок с конфискацией имущества.

"Для наших граждан, которые будут принимать в этом участие, это в самом деле статья Уголовного кодекса", — пояснила она в интервью украинскому телевидению.

Ранее бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер заявил, что идея Зеленского о возврате контроля над полуостровом Крым военным путём абсолютно бессмысленна.

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Автор: Антон Уткин, Куратор: Любовь Степушова
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