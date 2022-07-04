Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий убеждён, что Донбасс не станет обузой для бюджета России.

"Донбасс всегда был донором и богатым регионом. И я знаю, что если мы восстановим все то, что там было разрушено, то (эти территории. - Прим. ред.) не будут сидеть на шее бюджета РФ, а будут самодостаточными регионами и люди, которые сейчас уехали в Россию, в любом случае захотят вернуться обратно", — отметил он.