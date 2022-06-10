Лавров заявил о неспособности НАТО вершить судьбы Европы

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Североатлантический альянс уже не способен вершить судьбы Европы.

"То, что они не могут вершить судьбы Европы, думаю, всем уже стало ясно", — сказал Лавров.

По его словам, Организация Договора о коллективной безопасности уравновешивает действия, которые нелегитимно предпринимает НАТО.

В этот же день министр сказал, что Польша активно продвигает свои территориальные интересы на Украине. Также Лавров прокомментировал санкции, введённые Киевом против президента России Владимира Путина и других политиков. Глава МИД подчеркнул, что украинские санкции недостойны ответного шага со стороны Москвы.