Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Североатлантический альянс уже не способен вершить судьбы Европы.
"То, что они не могут вершить судьбы Европы, думаю, всем уже стало ясно", — сказал Лавров.
По его словам, Организация Договора о коллективной безопасности уравновешивает действия, которые нелегитимно предпринимает НАТО.
В этот же день министр сказал, что Польша активно продвигает свои территориальные интересы на Украине. Также Лавров прокомментировал санкции, введённые Киевом против президента России Владимира Путина и других политиков. Глава МИД подчеркнул, что украинские санкции недостойны ответного шага со стороны Москвы.
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