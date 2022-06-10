Министр иностранных дел Сергей Лавров отметил двойственный и противоречивый характер политики Польши в свете украинского конфликта.
Политик подчеркнул, что, с одной стороны, Варшава призывает Киев ни о чём не договариваться с Россией, а с другой — сама более чем активно продвигает свои территориальные интересы на Украине.
"Пока мы видим, что за разговорами о недопустимости какого-либо диалога с Россией польские коллеги начинают активно осваивать украинскую территорию", — сказал Лавров во время пресс-конференции.
Также Лавров не оставил без внимания санкции, введённые киевскими властями против главы РФ Владимира Путина и ряда других российских политических деятелей. По его мнению, на подобные действия Киева вообще не стоит обращать внимания.
"Я не думаю, что это достойно какого-то конкретного шага с нашей стороны — чем бы дитя ни тешилось", — сказал Лавров журналистам.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский ввёл личные санкции против Владимира Путина и нескольких глав ряда российских министерств.
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