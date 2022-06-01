Лавров: "Нельзя позвонить странам Запада доминировать на мировой арене"

Глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров заявил, что нельзя позволить какой-либо из стран Запада или их групп занять главную позицию в геополитике миропорядка.

"Главный вывод из-за геополитической ситуации заключается в том, что нельзя допустить попыток ни одной группы стран доминирования на мировой арене. К сожалению, наши западные партнёры такую линию сделали своим приоритетом, безусловным приоритетом", — сказал он в ходе брифинга.

Согласно мнения Лаврова, другие страны Европы не имеют возможности устанавливать правила относительно своего господства на мировой арене.

"Они открыто заявляют о необходимости однополярного миропорядка, который, они называют основанным на правилах, но правила вырабатывает именно Запад, другие не имеют такого права", — заключил он.