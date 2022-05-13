Сергей Лавров предложил корреспонденту иноагента пообщаться с павлинами

Глава российского МИД Сергей Лавров предложил корреспонденту "Настоящего времени"* пообщаться с павлинами.

Это произошло 13 мая в Душанбе, на заседании Совета министров иностранных дел.

Надо отметить, что "Настоящее время"* — американская контора, мимикрирующая под СМИ, офис находится в Праге, финансируется "Голосом Америки"*.

Корреспондент издания, пытался на бегу взять у министра иностранных дел РФ комментарий после пресс-конференции в Душанбе.

"Господин Лавров, разрешите вопрос от представителей иностранных СМИ", — издалека кричал "журналист".

Наш глава МИД даже не повернулся к этим представителям проплаченной "прессы".

"Пообщайтесь с павлинами", — порекомендовал Сергей Викторович.

Обиженный сотрудник "иноагента" в камеру заявил, что ему нахамили.

Телеканал признан в России иноагентом — это совместный проект "Голоса Америки"* и "Радио Свобода"*.

*СМИ, признанные иностранными агентами по решению Министерства юстиции РФ от 05.12.2017.

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