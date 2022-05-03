Баширов: журналист Соловьёв приехал в Мариуполь под определённое событие

Российский журналист и телеведущий Владимир Соловьёв был замечен в Мариуполе. На кадрах, которые появились в соцсетях 3 мая вечером, он в камуфляже, каске и бронежилете вместе с главой ДНР Денисом Пушилиным стоит у проходной меткомбината имени Ильича.

По мнению политолога, политтехнолога Марата Баширова, появление Соловьёва в городе не случайно. Вероятно, вскоре должно произойти что-то важное, считает эксперт.

"Журналист Владимир Соловьёв приехал в Мариуполь под определенное событие", — написал политический аналитик.

Однако известно ли ему, какое именно это событие и когда оно произойдёт, политолог раскрывать не стал.

Ранее, во вторник, Красный Крест сообщил, что с территории завода "Азовсталь" было эвакуировано более 100 мирных граждан. Координатор ООН на Украине заявляет, что гражданские лица продолжают оставаться на территории завода.