Российский журналист и телеведущий Владимир Соловьёв был замечен в Мариуполе. На кадрах, которые появились в соцсетях 3 мая вечером, он в камуфляже, каске и бронежилете вместе с главой ДНР Денисом Пушилиным стоит у проходной меткомбината имени Ильича.
По мнению политолога, политтехнолога Марата Баширова, появление Соловьёва в городе не случайно. Вероятно, вскоре должно произойти что-то важное, считает эксперт.
"Журналист Владимир Соловьёв приехал в Мариуполь под определенное событие", — написал политический аналитик.
Однако известно ли ему, какое именно это событие и когда оно произойдёт, политолог раскрывать не стал.
Ранее, во вторник, Красный Крест сообщил, что с территории завода "Азовсталь" было эвакуировано более 100 мирных граждан. Координатор ООН на Украине заявляет, что гражданские лица продолжают оставаться на территории завода.
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