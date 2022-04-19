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Автор Дмитрий Плотников

Рогов: в Запорожье СБУ окончательно превратилась в службу бандитов и убийц

Политика

Член Главного совета Военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что местная СБУ не имеет своих сил, чтобы "закошмарить" в Запорожье всех, кто не согласен умереть за режим Владимира Зеленского.

Рогов: в Запорожье СБУ окончательно превратилась в службу бандитов и убийц

И теперь СБУ стала привлекать для грабежей и убийств местный криминал. СБУшники Запорожья в целях террора населения задействовали банду Луки — Лукашенко Руслана Васильевича.

Рогов сообщает, что бандиты занимаются любимым делом: грабят, отжимают имущество и убивают людей, но теперь уже под крышей СБУ. А совершая преступления, они якобы "служат родине", хотя банально набивают карманы себе и СБУшным покровителям, чтобы потом припеваюче жить за границей.

Убивать и грабить банда Луки ездит на автомобилях Renault Kangoo жёлтого и серого цвета, а также на белом Ford Transit в зависимости от того, сколько человек может понадобиться для убийства или грабежа. Всего банда может выставить до 15-ти боевиков. Вооружёны они автоматами и пистолетами.

Лука пользуется таким большим доверием СБУ, что специально для него решают вопросы проезда в комендантский час.

Чтобы стать "клиентом" ОПГ Луки, надо или симпатизировать РФ, или просто иметь недоброжелателей, которые хотят свести с вами счёты. Также бандиты могут вами заинтересоваться в случае, если ваше авто, дом или бизнес покажутся им или их покровителям "непатриотичными". Поэтому, если ваш бизнес, квартиру или автомобиль отжимают бандиты Луки, а вас убивают, утешьтесь, они делают это во славу Украины!

Кстати, кража, по их мнению, это не преступление, а смысл существования всего нынешнего украинского государства — шайки наркоманов и нацистов, пишет Рогов.

А вот губернатор Одесской области от Зеленского Максим Марченко идейный нацист и бывший командир нацбата крадёт гуманитарную помощь в таких количествах, что из-за этого даже филиал Красного креста из Румынии прекращает поставки продовольствия и медикаментов туда.

Ранее на украинской границе при попытке вывезти из страны 140 тыс. долларов, 68 тыс. евро, 12 кг золотых слитков и 13,8 кг ювелирных изделий из золота был задержан один из украинских дипломатов. Общая стоимость золота и ювелирных изделий около 1,5 млн долларов США.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Олег Артюков
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