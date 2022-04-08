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Автор Ольга Лебедева

Утечка из СБУ: тероборона мародёрит "от души"

Мир

В распоряжении канала RT оказалась запись телефонного разговора сотрудников СБУ, обсуждающих ситуацию в городе Кухары (расположен в 60 км от Бучи).

Утечка из СБУ: тероборона мародёрит "от души"

Опубликованная изданием стенограмма проливает свет на бесчинства, творящиеся в украинских городах. Те самые, в которых Киев обвиняет российских военных.

Разговор "по-чесноку"

"С 24 марта по 3 апреля, после того как мы оттеснили отсюда (из Кухты) орков (так уничижительно называют на Украине русских солдат — Прим. ред), — говорит некий Сергей Анатольевич, сотрудник СБУ, некоему сотруднику по имени Лесогор, — после того, как подразделение двинулось дальше, территориальная оборона пришла из Малина … и мародерствовала в течение этого времени. Грабили все, что могли. Ломали двери, все. Вскрывали сейфы, угоняли автомобили. Они набили машины всем, что чего-то стоило, и увезли это. Оказывается, москали ничего не взяли, а наши вошли и все разграбили".

Когда Лесогор спрашивает, какое подразделение грабило, чиновник отвечает, что никто не знает:

"Некоторые говорят, что волынец, другие говорят, что кто-то еще”.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
Темы сбу украина
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