Утечка из СБУ: тероборона мародёрит "от души"

В распоряжении канала RT оказалась запись телефонного разговора сотрудников СБУ, обсуждающих ситуацию в городе Кухары (расположен в 60 км от Бучи).

Опубликованная изданием стенограмма проливает свет на бесчинства, творящиеся в украинских городах. Те самые, в которых Киев обвиняет российских военных.

"С 24 марта по 3 апреля, после того как мы оттеснили отсюда (из Кухты) орков (так уничижительно называют на Украине русских солдат — Прим. ред), — говорит некий Сергей Анатольевич, сотрудник СБУ, некоему сотруднику по имени Лесогор, — после того, как подразделение двинулось дальше, территориальная оборона пришла из Малина … и мародерствовала в течение этого времени. Грабили все, что могли. Ломали двери, все. Вскрывали сейфы, угоняли автомобили. Они набили машины всем, что чего-то стоило, и увезли это. Оказывается, москали ничего не взяли, а наши вошли и все разграбили".